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Кевин Дансо
№4
Полузащитник
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Команда
Фортуна
Гражданство
Австрия
Дата рождения
19 сент. 1998 (22) года
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
германия. бундеслига
германия. кубок
Сезон:
2019/2020
26.07.2020
26 июля 2020
вс
18:00
Саутгемптон
3 : 1
Шеффилд Юнайтед
26.07.2020
26 июля 2020
вс
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Саутгемптон
3
Шеффилд Юнайтед
1
был в запасе
19.07.2020
19 июля 2020
вс
16:00
Борнмут
0 : 2
Саутгемптон
19.07.2020
19 июля 2020
вс
16:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Борнмут
0
Саутгемптон
2
был в запасе
16.07.2020
16 июля 2020
чт
22:15
Саутгемптон
1 : 1
Брайтон & Хов
16.07.2020
16 июля 2020
чт
22:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Саутгемптон
1
Брайтон & Хов
1
был в запасе
13.07.2020
13 июля 2020
пн
22:00
Манчестер Юнайтед
2 : 2
Саутгемптон
13.07.2020
13 июля 2020
пн
22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Манчестер Юнайтед
2
Саутгемптон
2
был в запасе
09.07.2020
09 июля 2020
чт
20:00
Эвертон
1 : 1
Саутгемптон
09.07.2020
09 июля 2020
чт
20:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Эвертон
1
Саутгемптон
1
был в запасе
05.07.2020
05 июля 2020
вс
21:00
Саутгемптон
1 : 0
Манчестер Сити
05.07.2020
05 июля 2020
вс
21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Саутгемптон
1
Манчестер Сити
0
был в запасе
28.06.2020
28 июня 2020
вс
18:30
Уотфорд
1 : 3
Саутгемптон
28.06.2020
28 июня 2020
вс
18:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Уотфорд
1
Саутгемптон
3
был в запасе
19.06.2020
19 июня 2020
пт
20:00
Норвич Сити
0 : 3
Саутгемптон
19.06.2020
19 июня 2020
пт
20:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Норвич Сити
0
Саутгемптон
3
был в запасе
07.03.2020
07 марта 2020
сб
18:00
Саутгемптон
0 : 1
Ньюкасл Юнайтед
07.03.2020
07 марта 2020
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Саутгемптон
0
Ньюкасл Юнайтед
1
был в запасе
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
18:00
Ливерпуль
4 : 0
Саутгемптон
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Ливерпуль
4
Саутгемптон
0
был в запасе
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
18:00
Челси
0 : 2
Саутгемптон
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Челси
0
Саутгемптон
2
был в запасе
04.12.2019
04 дек. 2019
ср
22:30
Саутгемптон
2 : 1
Норвич Сити
04.12.2019
04 дек. 2019
ср
22:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Саутгемптон
2
Норвич Сити
1
был в запасе
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
18:00
Саутгемптон
1 : 2
Эвертон
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Саутгемптон
1
Эвертон
2
был в запасе
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
18:00
Манчестер Сити
2 : 1
Саутгемптон
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
2
Саутгемптон
1
был в запасе
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
22:00
Саутгемптон
0 : 9
Лестер Сити
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Саутгемптон
0
Лестер Сити
9
был в запасе
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
17:00
Вулверхэмптон
1 : 1
Саутгемптон
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Вулверхэмптон
1
Саутгемптон
1
был в запасе
06.10.2019
06 окт. 2019
вс
16:00
Саутгемптон
1 : 4
Челси
06.10.2019
06 окт. 2019
вс
16:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Саутгемптон
1
Челси
4
был в запасе
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
17:00
Тоттенхэм
2 : 1
Саутгемптон
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
2
Саутгемптон
1
был в запасе
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
22:00
Саутгемптон
1 : 3
Борнмут
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
22:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Саутгемптон
1
Борнмут
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 6 тур
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
14:30
Саутгемптон
1 : 1
Манчестер Юнайтед
19'
73'
19'
73'
19'
73'
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
14:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Саутгемптон
1
Манчестер Юнайтед
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 4 тур
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