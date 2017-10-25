Фуркан Цорба
№3
Защитник
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Команда
Оснабрюк
Гражданство
Германия
Дата рождения
25 февр. 1998 (23) года
Рост
184
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.10.2017 25 окт. 2017 ср 19:30
Оснабрюк
2 : 3
Нюрнберг
53'
76'
53'
76'
53'
76'
25.10.2017 25 окт. 2017 ср 19:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/16 финала
Оснабрюк
2
Нюрнберг
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/16 финала
13.08.2017 13 авг. 2017 вс 16:30
Оснабрюк
3 : 1
Гамбург
13.08.2017 13 авг. 2017 вс 16:30
был в запасе
Германия. Кубок, 1/32 финала
Оснабрюк
3
Гамбург
1
был в запасе