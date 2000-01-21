Матей Майка
№48
Нападающий
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Команда
Спарта
Гражданство
Чехия
Дата рождения
31 янв. 2000 (21) год
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.11.2016 24 нояб. 2016 чт 21:00
Спарта
1 : 0
Саутгемптон
24.11.2016 24 нояб. 2016 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Спарта
1
Саутгемптон
0
был в запасе