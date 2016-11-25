Кентен Депеи
№39
Нападающий
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Команда
Тулуза
Гражданство
Франция
Дата рождения
6 июня 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
25.11.2016 25 нояб. 2016 пт 22:45
Ренн
1 : 0
Тулуза
25.11.2016 25 нояб. 2016 пт 22:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Ренн
1
Тулуза
0
был в запасе