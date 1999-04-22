Джузеппе Борелло
№42
Полузащитник
Подписаться
Команда
Кротоне
Гражданство
Италия
Дата рождения
28 апр. 1999 (22) года
Рост
167
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 16:00
Сассуоло
4 : 1
Кротоне
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Сассуоло
4
Кротоне
1
был в запасе