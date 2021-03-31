Кенан Пирич
№1
Вратарь
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Команда
Слобода
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
7 июля 1994 (26) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
Босния и Герцеговина
0 : 1
Франция
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Босния и Герцеговина
0
Франция
1
был в запасе
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
Финляндия
2 : 2
Босния и Герцеговина
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Финляндия
2
Босния и Герцеговина
2
был в запасе