Янар Тоомет
№10
Полузащитник
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Команда
Нымме Калью
Гражданство
Эстония
Дата рождения
10 авг. 1989 (31) год
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
14.07.2016 14 июля 2016 чт 20:00
Маккаби
1 : 1
Нымме Калью
47'
47'
47'
14.07.2016 14 июля 2016 чт 20:00
47'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Маккаби
1
Нымме Калью
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд