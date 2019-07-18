Сайкс Гарро
№7
Нападающий
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Команда
Европа
Гражданство
Гибралтар
Дата рождения
26 февр. 1993 (28) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.07.2019 18 июля 2019 чт 21:45
Рейнджерс
6 : 0
Сент-Джозефс
18.07.2019 18 июля 2019 чт 21:45
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Рейнджерс
6
Сент-Джозефс
0
был в запасе
09.07.2019 09 июля 2019 вт 18:55
Сент-Джозефс
0 : 4
Рейнджерс
09.07.2019 09 июля 2019 вт 18:55
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Сент-Джозефс
0
Рейнджерс
4
был в запасе