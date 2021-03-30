Матуш Беро №21 Полузащитник Подписаться

Команда Трабзонспор

Гражданство Словакия

Дата рождения 6 сент. 1995 (25) лет

Рост 181

Вес 79

Хорошо знаком Леониду Слуцкому – играл у него в »Витессе».