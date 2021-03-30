Матуш Беро
№21
Полузащитник
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Команда
Трабзонспор
Гражданство
Словакия
Дата рождения
6 сент. 1995 (25) лет
Рост
181
Вес
79
Хорошо знаком Леониду Слуцкому – играл у него в »Витессе».
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.03.2021 30 марта 2021 вт 21:45
Словакия
2 : 1
Россия
30.03.2021 30 марта 2021 вт 21:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Словакия
2
Россия
1
был в запасе
27.03.2021 27 марта 2021 сб 22:45
Словакия
2 : 2
Мальта
27.03.2021 27 марта 2021 сб 22:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Словакия
2
Мальта
2
был в запасе
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
Кипр
0 : 0
Словакия
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
минуты: 1' - 78'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Кипр
0
Словакия
0
минуты: 1' - 78' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур