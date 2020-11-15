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Яцек Горальски
№4
Полузащитник
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Команда
Лудогорец
Гражданство
Польша
Дата рождения
21 сент. 1992 (28) лет
Рост
172
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига наций. лига а
товарищеские матчи. сборные
лига европы квалификация
отбор че-2020
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
Сезон:
2020/2021
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
22:45
Италия
2 : 0
Польша
62'
77'
62'
77'
62'
77'
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
22:45
минуты: 46' - 90'
Лига наций. Лига А, 5 тур
Италия
2
Польша
0
минуты: 46' - 90' / Лига наций. Лига А, 5 тур
14.10.2020
14 окт. 2020
ср
21:45
Польша
3 : 0
Босния и Герцеговина
14.10.2020
14 окт. 2020
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига А, 4 тур
Польша
3
Босния и Герцеговина
0
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига А, 4 тур
11.10.2020
11 окт. 2020
вс
21:45
Польша
0 : 0
Италия
11.10.2020
11 окт. 2020
вс
21:45
был в запасе
Лига наций. Лига А, 3 тур
Польша
0
Италия
0
был в запасе
07.09.2020
07 сент. 2020
пн
21:45
Босния и Герцеговина
1 : 2
Польша
07.09.2020
07 сент. 2020
пн
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига А, 2 тур
Босния и Герцеговина
1
Польша
2
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига А, 2 тур
04.09.2020
04 сент. 2020
пт
21:45
Нидерланды
1 : 0
Польша
04.09.2020
04 сент. 2020
пт
21:45
был в запасе
Лига наций. Лига А, 1 тур
Нидерланды
1
Польша
0
был в запасе