Еркебулан Тунгышбаев
№21
Полузащитник
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Команда
Ордабасы
Гражданство
Казахстан
Дата рождения
14 янв. 1995 (26) лет
Рост
180
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
Украина
1 : 1
Казахстан
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
минуты: 87' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Украина
1
Казахстан
1
минуты: 87' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
28.03.2021 28 марта 2021 вс 16:00
Казахстан
0 : 2
Франция
28.03.2021 28 марта 2021 вс 16:00
минуты: 65' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Казахстан
0
Франция
2
минуты: 65' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур