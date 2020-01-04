Тибо Верлинден
№23
Полузащитник
Подписаться
Команда
Сток Сити
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
9 июля 1999 (21) год
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 18:01
Брентфорд
1 : 0
Сток Сити
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 18:01
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Брентфорд
1
Сток Сити
0
был в запасе