Магомет Шаваев
№19
Полузащитник
Подписаться
Команда
Спартак-Нальчик
Гражданство
Россия
Дата рождения
19 янв. 1995 (26) лет
Рост
194
Вес
89
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.03.2017 26 марта 2017 вс 17:00
Спартак-Нальчик
1 : 2
Волгарь
26.03.2017 26 марта 2017 вс 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
Спартак-Нальчик
1
Волгарь
2
был в запасе
22.03.2017 22 марта 2017 ср 15:00
Тюмень
3 : 0
Спартак-Нальчик
22.03.2017 22 марта 2017 ср 15:00
минуты: 61' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Тюмень
3
Спартак-Нальчик
0
минуты: 61' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур