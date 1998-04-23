Лоренцо Кризанто
№22
Вратарь
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Команда
Алессандрия
Гражданство
Италия
Дата рождения
20 апр. 1998 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
12.03.2017 12 марта 2017 вс 22:45
Палермо
0 : 3
Рома
12.03.2017 12 марта 2017 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Палермо
0
Рома
3
был в запасе
22.12.2016 22 дек. 2016 чт 22:45
Рома
3 : 1
Кьево
22.12.2016 22 дек. 2016 чт 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Рома
3
Кьево
1
был в запасе
27.11.2016 27 нояб. 2016 вс 22:45
Рома
3 : 2
Пескара
27.11.2016 27 нояб. 2016 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Рома
3
Пескара
2
был в запасе
20.11.2016 20 нояб. 2016 вс 17:00
Аталанта
2 : 1
Рома
20.11.2016 20 нояб. 2016 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Аталанта
2
Рома
1
был в запасе