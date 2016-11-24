Теодорос Мингос
№38
Полузащитник
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Команда
Панатинаикос
Гражданство
Греция
Дата рождения
6 февр. 1998 (23) года
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.11.2016 24 нояб. 2016 чт 21:00
Аякс
2 : 0
Панатинаикос
24.11.2016 24 нояб. 2016 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Аякс
2
Панатинаикос
0
был в запасе
03.11.2016 03 нояб. 2016 чт 23:05
Панатинаикос
0 : 3
Стандард
03.11.2016 03 нояб. 2016 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Панатинаикос
0
Стандард
3
был в запасе