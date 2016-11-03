Якуб Барац
№34
Полузащитник
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Команда
Слован
Гражданство
Чехия
Дата рождения
4 авг. 1996 (24) года
Рост
175
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
03.11.2016 03 нояб. 2016 чт 23:05
Фиорентина
3 : 0
Слован
03.11.2016 03 нояб. 2016 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Фиорентина
3
Слован
0
был в запасе