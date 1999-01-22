Ян Фортельный
№44
Полузащитник
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Команда
Спарта
Гражданство
Чехия
Дата рождения
19 янв. 1999 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
03.11.2016 03 нояб. 2016 чт 23:05
Спарта
2 : 0
Хапоэль
03.11.2016 03 нояб. 2016 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Спарта
2
Хапоэль
0
был в запасе