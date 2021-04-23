Эммануэль Деннис
№43
Нападающий
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Команда
Кельн
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
15 нояб. 1997 (23) года
Рост
174
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.04.2021 23 апр. 2021 пт 21:30
Аугсбург
2 : 3
Кельн
23.04.2021 23 апр. 2021 пт 21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Аугсбург
2
Кельн
3
был в запасе
20.04.2021 20 апр. 2021 вт 19:30
Кельн
2 : 1
РБ Лейпциг
20.04.2021 20 апр. 2021 вт 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Кельн
2
РБ Лейпциг
1
был в запасе
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 19:30
Байер
3 : 0
Кельн
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Байер
3
Кельн
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 29 тур
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:30
Вольфсбург
1 : 0
Кельн
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:30
минуты: 81' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Вольфсбург
1
Кельн
0
минуты: 81' - 90' / Германия. Бундеслига, 27 тур
20.03.2021 20 марта 2021 сб 17:30
Кельн
2 : 2
Боруссия
20.03.2021 20 марта 2021 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Кельн
2
Боруссия
2
был в запасе
13.03.2021 13 марта 2021 сб 17:30
Унион
2 : 1
Кельн
13.03.2021 13 марта 2021 сб 17:30
минуты: 81' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Унион
2
Кельн
1
минуты: 81' - 90' / Германия. Бундеслига, 25 тур
07.03.2021 07 марта 2021 вс 17:30
Кельн
1 : 1
Вердер
07.03.2021 07 марта 2021 вс 17:30
минуты: 72' - 90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Кельн
1
Вердер
1
минуты: 72' - 90' / Германия. Бундеслига, 24 тур
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 17:30
Бавария
5 : 1
Кельн
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 17:30
минуты: 1' - 46'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Бавария
5
Кельн
1
минуты: 1' - 46' / Германия. Бундеслига, 23 тур
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 17:30
Кельн
0 : 1
Штутгарт
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Кельн
0
Штутгарт
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 22 тур
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 17:30
Айнтрахт
2 : 0
Кельн
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 17:30
минуты: 1' - 72'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Айнтрахт
2
Кельн
0
минуты: 1' - 72' / Германия. Бундеслига, 21 тур
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 20:30
Боруссия
1 : 2
Кельн
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 20:30
минуты: 1' - 58'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Боруссия
1
Кельн
2
минуты: 1' - 58' / Германия. Бундеслига, 20 тур
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 17:30
Кельн
3 : 1
Арминия
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 17:30
минуты: 1' - 82'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Кельн
3
Арминия
1
минуты: 1' - 82' / Германия. Бундеслига, 19 тур