Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Игорь Акинфеев
Лионель Месси
Луис Суарес
Эдинсон Кавани
Ибраима Конате
Роберт Левандовски
Неймар Да Силва
Квинси Промес
Карим Бензема
Златан Ибрагимович
Испания
Россия
Франция
Нидерланды
Дания
Португалия
Польша
Словакия
Германия
Италия
Швеция
Интер
Ювентус
Вильярреал
Манчестер Сити
Спартак
Крылья Советов
Челси
Зенит
Ахмат
Лилль
Локомотив
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Зинедин Зидан
Лига чемпионов
Интер
РПЛ
Евро-2020
Лига Европы
Испания
Россия
Криштиану Роналду
Ювентус
Игорь Акинфеев
Вильярреал
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Эммануэль Деннис
№43
Нападающий
Подписаться
Команда
Кельн
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
15 нояб. 1997 (23) года
Рост
174
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
23.04.2021
23 апр. 2021
пт
21:30
Аугсбург
2 : 3
Кельн
23.04.2021
23 апр. 2021
пт
21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Аугсбург
2
Кельн
3
был в запасе
20.04.2021
20 апр. 2021
вт
19:30
Кельн
2 : 1
РБ Лейпциг
20.04.2021
20 апр. 2021
вт
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Кельн
2
РБ Лейпциг
1
был в запасе
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
19:30
Байер
3 : 0
Кельн
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Байер
3
Кельн
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 29 тур
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:30
Вольфсбург
1 : 0
Кельн
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:30
минуты: 81' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Вольфсбург
1
Кельн
0
минуты: 81' - 90' / Германия. Бундеслига, 27 тур
20.03.2021
20 марта 2021
сб
17:30
Кельн
2 : 2
Боруссия
20.03.2021
20 марта 2021
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Кельн
2
Боруссия
2
был в запасе
13.03.2021
13 марта 2021
сб
17:30
Унион
2 : 1
Кельн
13.03.2021
13 марта 2021
сб
17:30
минуты: 81' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Унион
2
Кельн
1
минуты: 81' - 90' / Германия. Бундеслига, 25 тур
07.03.2021
07 марта 2021
вс
17:30
Кельн
1 : 1
Вердер
07.03.2021
07 марта 2021
вс
17:30
минуты: 72' - 90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Кельн
1
Вердер
1
минуты: 72' - 90' / Германия. Бундеслига, 24 тур
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
17:30
Бавария
5 : 1
Кельн
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
17:30
минуты: 1' - 46'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Бавария
5
Кельн
1
минуты: 1' - 46' / Германия. Бундеслига, 23 тур
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
17:30
Кельн
0 : 1
Штутгарт
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Кельн
0
Штутгарт
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 22 тур
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
17:30
Айнтрахт
2 : 0
Кельн
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
17:30
минуты: 1' - 72'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Айнтрахт
2
Кельн
0
минуты: 1' - 72' / Германия. Бундеслига, 21 тур
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
20:30
Боруссия
1 : 2
Кельн
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
20:30
минуты: 1' - 58'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Боруссия
1
Кельн
2
минуты: 1' - 58' / Германия. Бундеслига, 20 тур
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
17:30
Кельн
3 : 1
Арминия
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
17:30
минуты: 1' - 82'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Кельн
3
Арминия
1
минуты: 1' - 82' / Германия. Бундеслига, 19 тур