Аманбол Алиев
№95
Нападающий
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Команда
Астана
Гражданство
Казахстан
Дата рождения
10 июля 1995 (25) лет
Рост
168
Вес
60
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.12.2016 08 дек. 2016 чт 21:00
Янг Бойз
3 : 0
Астана
08.12.2016 08 дек. 2016 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Янг Бойз
3
Астана
0
был в запасе
03.11.2016 03 нояб. 2016 чт 19:00
Астана
1 : 1
Олимпиакос
03.11.2016 03 нояб. 2016 чт 19:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Астана
1
Олимпиакос
1
был в запасе