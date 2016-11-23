Рамон-Паскаль Лундквист
№24
Нападающий
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Команда
ПСВ
Гражданство
Швеция
Дата рождения
10 мая 1997 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.11.2016 23 нояб. 2016 ср 22:45
Атлетико
2 : 0
ПСВ
23.11.2016 23 нояб. 2016 ср 22:45
минуты: 84' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Атлетико
2
ПСВ
0
минуты: 84' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
01.11.2016 01 нояб. 2016 вт 22:45
ПСВ
1 : 2
Бавария
01.11.2016 01 нояб. 2016 вт 22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
ПСВ
1
Бавария
2
был в запасе