Анастасиос Хадзийованнис
№39
Полузащитник
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Команда
Панатинаикос
Гражданство
Греция
Дата рождения
31 мая 1997 (23) года
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
03.08.2017 03 авг. 2017 чт 20:00
Габала
1 : 2
Панатинаикос
03.08.2017 03 авг. 2017 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Габала
1
Панатинаикос
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
27.07.2017 27 июля 2017 чт 21:30
Панатинаикос
1 : 0
Габала
27.07.2017 27 июля 2017 чт 21:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Панатинаикос
1
Габала
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд