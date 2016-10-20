Али Дере
№17
Полузащитник
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Команда
Коньяспор
Гражданство
Турция
Дата рождения
29 сент. 1992 (28) лет
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
20.10.2016 20 окт. 2016 чт 20:00
Коньяспор
1 : 1
Брага
20.10.2016 20 окт. 2016 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Коньяспор
1
Брага
1
был в запасе