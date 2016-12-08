Вацлав Дудл
№43
Защитник
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Команда
Спарта
Гражданство
Чехия
Дата рождения
22 сент. 1999 (21) год
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.12.2016 08 дек. 2016 чт 23:05
Интер
2 : 1
Спарта
08.12.2016 08 дек. 2016 чт 23:05
минуты: 89' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Интер
2
Спарта
1
минуты: 89' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
24.11.2016 24 нояб. 2016 чт 21:00
Спарта
1 : 0
Саутгемптон
24.11.2016 24 нояб. 2016 чт 21:00
минуты: 90' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Спарта
1
Саутгемптон
0
минуты: 90' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
03.11.2016 03 нояб. 2016 чт 23:05
Спарта
2 : 0
Хапоэль
03.11.2016 03 нояб. 2016 чт 23:05
минуты: 72' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Спарта
2
Хапоэль
0
минуты: 72' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
20.10.2016 20 окт. 2016 чт 20:00
Хапоэль
0 : 1
Спарта
20.10.2016 20 окт. 2016 чт 20:00
минуты: 90' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Хапоэль
0
Спарта
1
минуты: 90' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур