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Панайотис Рецос
№4
Защитник
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Команда
Сент-Этьен
Гражданство
Греция
Дата рождения
9 авг. 1998 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
англия. премьер-лига
германия. бундеслига
лига чемпионов групповой этап
германия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
Сезон:
2020/2021
16.05.2021
16 мая 2021
вс
22:00
Лилль
0 : 0
Сент-Этьен
16.05.2021
16 мая 2021
вс
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Лилль
0
Сент-Этьен
0
был в запасе
13.03.2021
13 марта 2021
сб
15:00
Анжер
0 : 1
Сент-Этьен
13.03.2021
13 марта 2021
сб
15:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Анжер
0
Сент-Этьен
1
был в запасе
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
Реймс
3 : 1
Сент-Этьен
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Реймс
3
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
23:00
Сент-Этьен
1 : 1
ПСЖ
77'
77'
77'
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Сент-Этьен
1
ПСЖ
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
17:00
Метц
2 : 0
Сент-Этьен
23'
23'
23'
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Метц
2
Сент-Этьен
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 8 тур
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
18:00
Сент-Этьен
1 : 3
Ницца
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Сент-Этьен
1
Ницца
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 7 тур