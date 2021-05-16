Панайотис Рецос
№4
Защитник
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Команда
Сент-Этьен
Гражданство
Греция
Дата рождения
9 авг. 1998 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.05.2021 16 мая 2021 вс 22:00
Лилль
0 : 0
Сент-Этьен
16.05.2021 16 мая 2021 вс 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Лилль
0
Сент-Этьен
0
был в запасе
13.03.2021 13 марта 2021 сб 15:00
Анжер
0 : 1
Сент-Этьен
13.03.2021 13 марта 2021 сб 15:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Анжер
0
Сент-Этьен
1
был в запасе
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
Реймс
3 : 1
Сент-Этьен
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Реймс
3
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 23:00
Сент-Этьен
1 : 1
ПСЖ
77'
77'
77'
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Сент-Этьен
1
ПСЖ
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 17:00
Метц
2 : 0
Сент-Этьен
23'
23'
23'
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Метц
2
Сент-Этьен
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 8 тур
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 18:00
Сент-Этьен
1 : 3
Ницца
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Сент-Этьен
1
Ницца
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 7 тур