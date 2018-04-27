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Антони Месонньяль
№42
Вратарь
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Команда
Сьон
Гражданство
Франция
Дата рождения
23 марта 1998 (23) года
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
Сезон:
2017/2018
2016/2017
27.04.2018
27 апр. 2018
пт
21:45
Монпелье
0 : 1
Сент-Этьен
27.04.2018
27 апр. 2018
пт
21:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Монпелье
0
Сент-Этьен
1
был в запасе
27.01.2018
27 янв. 2018
сб
22:00
Сент-Этьен
2 : 1
Кан
27.01.2018
27 янв. 2018
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Сент-Этьен
2
Кан
1
был в запасе
17.01.2018
17 янв. 2018
ср
21:00
Метц
3 : 0
Сент-Этьен
17.01.2018
17 янв. 2018
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Метц
3
Сент-Этьен
0
был в запасе
14.01.2018
14 янв. 2018
вс
17:00
Сент-Этьен
2 : 0
Тулуза
14.01.2018
14 янв. 2018
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Сент-Этьен
2
Тулуза
0
был в запасе
20.12.2017
20 дек. 2017
ср
22:50
Генгам
2 : 1
Сент-Этьен
20.12.2017
20 дек. 2017
ср
22:50
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Генгам
2
Сент-Этьен
1
был в запасе