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Лебо Мотиба
№12
Нападающий
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Команда
Страсбур
Гражданство
ЮАР
Дата рождения
28 янв. 1996 (25) лет
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
22:00
Страсбур
0 : 0
Амьен
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Страсбур
0
Амьен
0
был в запасе
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:00
Лион
1 : 1
Страсбур
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Лион
1
Страсбур
1
был в запасе
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
19:00
Страсбур
3 : 0
Реймс
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Страсбур
3
Реймс
0
был в запасе
05.02.2020
05 февр. 2020
ср
21:00
Тулуза
0 : 1
Страсбур
05.02.2020
05 февр. 2020
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Тулуза
0
Страсбур
1
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Страсбур
2 : 1
Сент-Этьен
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Страсбур
2
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
22:00
Страсбур
4 : 2
Тулуза
75'
75'
75'
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
22:00
75'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Страсбур
4
Тулуза
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
03.12.2019
03 дек. 2019
вт
21:00
Брест
5 : 0
Страсбур
03.12.2019
03 дек. 2019
вт
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Брест
5
Страсбур
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
19:30
Страсбур
1 : 2
Лион
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Страсбур
1
Лион
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:00
Амьен
0 : 4
Страсбур
72'
72'
72'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:00
72'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Амьен
0
Страсбур
4
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
22:00
Страсбур
4 : 1
Ним
45', 85'
45', 85'
45', 85'
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
22:00
45', 85'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Страсбур
4
Ним
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
22:00
Анжер
1 : 0
Страсбур
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
1
Страсбур
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:00
Страсбур
1 : 0
Ницца
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
1
Ницца
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
22:00
Марсель
2 : 0
Страсбур
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Марсель
2
Страсбур
0
был в запасе
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
21:00
Дижон
1 : 0
Страсбур
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
21:00
минуты: 56' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Дижон
1
Страсбур
0
минуты: 56' - 90' / Франция. Лига 1, 9 тур
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
16:00
Страсбур
1 : 0
Монпелье
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Страсбур
1
Монпелье
0
был в запасе
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
Лилль
2 : 0
Страсбур
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
2
Страсбур
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 7 тур
01.09.2019
01 сент. 2019
вс
18:00
Страсбур
2 : 2
Монако
01.09.2019
01 сент. 2019
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Страсбур
2
Монако
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 4 тур
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
18:00
Страсбур
0 : 2
Ренн
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Страсбур
0
Ренн
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 3 тур
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
18:00
Реймс
0 : 0
Страсбур
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Реймс
0
Страсбур
0
был в запасе