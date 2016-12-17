Пьеррик Фито
№17
Полузащитник
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Команда
Монпелье
Гражданство
Франция
Дата рождения
1 июня 1996 (24) года
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.12.2016 17 дек. 2016 сб 22:00
Монпелье
4 : 0
Бордо
17.12.2016 17 дек. 2016 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Монпелье
4
Бордо
0
был в запасе
10.12.2016 10 дек. 2016 сб 22:00
Лилль
2 : 1
Монпелье
10.12.2016 10 дек. 2016 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Лилль
2
Монпелье
1
был в запасе
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 22:00
Монпелье
0 : 0
Нанси
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Монпелье
0
Нанси
0
был в запасе