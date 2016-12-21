Йоррис Ромель
№33
Нападающий
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Команда
Бордо
Гражданство
Франция
Дата рождения
27 дек. 1994 (26) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
21.12.2016 21 дек. 2016 ср 22:50
Бордо
0 : 0
Ницца
21.12.2016 21 дек. 2016 ср 22:50
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Бордо
0
Ницца
0
был в запасе