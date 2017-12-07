Матеуш Хевельт
№56
Вратарь
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Команда
Эвертон
Гражданство
Польша
Дата рождения
23 сент. 1996 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.12.2017 07 дек. 2017 чт 21:00
Аполлон
0 : 3
Эвертон
07.12.2017 07 дек. 2017 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Аполлон
0
Эвертон
3
был в запасе