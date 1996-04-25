Патрик Бюрнер
№21
Защитник
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Команда
Ним
Гражданство
Франция
Дата рождения
11 апр. 1996 (25) лет
Рост
168
Вес
61
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 22:00
Ренн
2 : 0
Ним
23.05.2021 23 мая 2021 вс 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 38 тур
Ренн
2
Ним
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 38 тур
16.05.2021 16 мая 2021 вс 22:00
Ним
2 : 5
Лион
16.05.2021 16 мая 2021 вс 22:00
минуты: 1' - 46'
Франция. Лига 1, 37 тур
Ним
2
Лион
5
минуты: 1' - 46' / Франция. Лига 1, 37 тур
09.05.2021 09 мая 2021 вс 16:00
Метц
0 : 3
Ним
09.05.2021 09 мая 2021 вс 16:00
минуты: 76' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Метц
0
Ним
3
минуты: 76' - 90' / Франция. Лига 1, 36 тур
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
Ним
2 : 2
Реймс
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
минуты: 87' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Ним
2
Реймс
2
минуты: 87' - 90' / Франция. Лига 1, 35 тур
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 18:05
Ним
0 : 2
Сент-Этьен
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 18:05
минуты: 59' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Ним
0
Сент-Этьен
2
минуты: 59' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
21.03.2021 21 марта 2021 вс 19:05
Лилль
1 : 2
Ним
21.03.2021 21 марта 2021 вс 19:05
минуты: 90' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Лилль
1
Ним
2
минуты: 90' - 90' / Франция. Лига 1, 30 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 15:00
Ним
1 : 1
Монпелье
14.03.2021 14 марта 2021 вс 15:00
минуты: 87' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Ним
1
Монпелье
1
минуты: 87' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
03.03.2021 03 марта 2021 ср 21:00
Ницца
2 : 1
Ним
03.03.2021 03 марта 2021 ср 21:00
минуты: 1' - 80'
Франция. Лига 1, 28 тур
Ницца
2
Ним
1
минуты: 1' - 80' / Франция. Лига 1, 28 тур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 17:00
Ним
1 : 1
Нант
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 88' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Ним
1
Нант
1
минуты: 88' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
24.02.2021 24 февр. 2021 ср 21:00
Ним
1 : 0
Лорьян
24.02.2021 24 февр. 2021 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Ним
1
Лорьян
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 17:00
Ним
2 : 0
Бордо
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 58' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Ним
2
Бордо
0
минуты: 58' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 17:00
Дижон
0 : 2
Ним
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Дижон
0
Ним
2
был в запасе
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 17:00
Ним
3 : 4
Монако
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Ним
3
Монако
4
был в запасе
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 23:00
ПСЖ
3 : 0
Ним
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
ПСЖ
3
Ним
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 17:00
Анжер
3 : 1
Ним
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Анжер
3
Ним
1
был в запасе
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 19:00
Марсель
1 : 2
Ним
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Марсель
1
Ним
2
был в запасе
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
Ним
0 : 1
Лилль
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Ним
0
Лилль
1
был в запасе
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 21:00
Страсбур
5 : 0
Ним
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Страсбур
5
Ним
0
был в запасе
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 21:00
Ним
1 : 3
Дижон
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Ним
1
Дижон
3
был в запасе
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 21:00
Ним
0 : 2
Ницца
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 21:00
минуты: 1' - 89'
Франция. Лига 1, 15 тур
Ним
0
Ницца
2
минуты: 1' - 89' / Франция. Лига 1, 15 тур