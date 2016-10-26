Лоренцо Гросси
№16
Полузащитник
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Команда
Про Верчелли
Гражданство
Италия
Дата рождения
25 марта 1998 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.10.2016 26 окт. 2016 ср 21:45
Сассуоло
1 : 3
Рома
26.10.2016 26 окт. 2016 ср 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
1
Рома
3
был в запасе
23.10.2016 23 окт. 2016 вс 21:45
Рома
4 : 1
Палермо
23.10.2016 23 окт. 2016 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4
Палермо
1
был в запасе