Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Игорь Акинфеев
Лионель Месси
Луис Суарес
Эдинсон Кавани
Роберт Левандовски
Ибраима Конате
Квинси Промес
Неймар Да Силва
Карим Бензема
Златан Ибрагимович
Испания
Россия
Франция
Нидерланды
Дания
Португалия
Польша
Словакия
Германия
Италия
Англия
Интер
Ювентус
Вильярреал
Манчестер Сити
Спартак
Крылья Советов
Челси
Зенит
Ахмат
Лилль
Барселона
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Зинедин Зидан
Лига чемпионов
Интер
РПЛ
Евро-2020
Лига Европы
Испания
Россия
Криштиану Роналду
Ювентус
Игорь Акинфеев
Вильярреал
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Луис Муньос
№29
Защитник
Подписаться
Команда
Малага
Гражданство
Испания
Дата рождения
23 февр. 1997 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2016/2017
14.05.2017
14 мая 2017
вс
21:00
Реал Сосьедад
2 : 2
Малага
14.05.2017
14 мая 2017
вс
21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Реал Сосьедад
2
Малага
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 37 тур
01.05.2017
01 мая 2017
пн
22:00
Малага
4 : 2
Севилья
01.05.2017
01 мая 2017
пн
22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Малага
4
Севилья
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 35 тур
21.01.2017
21 янв. 2017
сб
18:15
Реал
2 : 1
Малага
21.01.2017
21 янв. 2017
сб
18:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Реал
2
Малага
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 19 тур
16.01.2017
16 янв. 2017
пн
22:45
Малага
0 : 2
Реал Сосьедад
16.01.2017
16 янв. 2017
пн
22:45
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Малага
0
Реал Сосьедад
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
08.01.2017
08 янв. 2017
вс
20:30
Сельта
3 : 1
Малага
08.01.2017
08 янв. 2017
вс
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Сельта
3
Малага
1
был в запасе
04.12.2016
04 дек. 2016
вс
22:45
Валенсия
2 : 2
Малага
04.12.2016
04 дек. 2016
вс
22:45
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
2
Малага
2
был в запасе
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
15:00
Малага
4 : 3
Депортиво
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
15:00
был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Малага
4
Депортиво
3
был в запасе
04.11.2016
04 нояб. 2016
пт
22:45
Малага
3 : 2
Спортинг
04.11.2016
04 нояб. 2016
пт
22:45
был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Малага
3
Спортинг
2
был в запасе
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
19:30
Атлетико
4 : 2
Малага
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
19:30
был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
4
Малага
2
был в запасе
23.10.2016
23 окт. 2016
вс
19:30
Малага
4 : 0
Леганес
23.10.2016
23 окт. 2016
вс
19:30
был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Малага
4
Леганес
0
был в запасе