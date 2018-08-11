Люк Амос
№46
Полузащитник
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Команда
Тоттенхэм
Гражданство
Англия
Дата рождения
23 февр. 1997 (24) года
Рост
179
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
11.08.2018 11 авг. 2018 сб 14:30
Ньюкасл Юнайтед
1 : 2
Тоттенхэм
11.08.2018 11 авг. 2018 сб 14:30
минуты: 88' - 90'
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Тоттенхэм
2
минуты: 88' - 90' / Англия. Премьер-лига, 1 тур