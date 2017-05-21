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Лука Боррелли
№41
Вратарь
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Команда
Лацио
Гражданство
Италия
Дата рождения
8 июля 1998 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2016/2017
21.05.2017
21 мая 2017
вс
21:45
Лацио
1 : 3
Интер
21.05.2017
21 мая 2017
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Лацио
1
Интер
3
был в запасе
01.04.2017
01 апр. 2017
сб
19:00
Сассуоло
1 : 2
Лацио
01.04.2017
01 апр. 2017
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Сассуоло
1
Лацио
2
был в запасе
18.02.2017
18 февр. 2017
сб
22:45
Эмполи
1 : 2
Лацио
18.02.2017
18 февр. 2017
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Эмполи
1
Лацио
2
был в запасе
27.11.2016
27 нояб. 2016
вс
14:30
Палермо
0 : 1
Лацио
27.11.2016
27 нояб. 2016
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Палермо
0
Лацио
1
был в запасе
20.11.2016
20 нояб. 2016
вс
17:00
Лацио
3 : 1
Дженоа
20.11.2016
20 нояб. 2016
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Лацио
3
Дженоа
1
был в запасе
01.10.2016
01 окт. 2016
сб
21:45
Удинезе
0 : 3
Лацио
01.10.2016
01 окт. 2016
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0
Лацио
3
был в запасе