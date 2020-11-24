Марко Янкович
№95
Полузащитник
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Команда
СПАЛ
Гражданство
Черногория
Дата рождения
9 июля 1995 (25) лет
Рост
172
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.11.2020 24 нояб. 2020 вт 16:30
СПАЛ
2 : 0
Монца
24.11.2020 24 нояб. 2020 вт 16:30
был в запасе
Италия. Кубок, 1/16 финала
СПАЛ
2
Монца
0
был в запасе