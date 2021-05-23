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Павел Давидович
№27
Защитник
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Команда
Верона
Гражданство
Польша
Дата рождения
20 мая 1995 (26) лет
Рост
188
Вес
76
Редкий случай, когда «Бенфика» почти ничего не заработала на молодом игроке – купила его из «Лехии», отправила во вторую команду, погоняла по арендам и продала «Вероне» всего на миллион дороже, чем покупала.
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
отборочные матчи к чм. европа
италия. кубок
Сезон:
2020/2021
2019/2020
23.05.2021
23 мая 2021
вс
21:45
Наполи
1 : 1
Верона
38'
38'
38'
23.05.2021
23 мая 2021
вс
21:45
минуты: 1' - 41'
Италия. Серия А, 38 тур
Наполи
1
Верона
1
минуты: 1' - 41' / Италия. Серия А, 38 тур
17.05.2021
17 мая 2021
пн
21:45
Верона
2 : 2
Болонья
17.05.2021
17 мая 2021
пн
21:45
минуты: 74' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Верона
2
Болонья
2
минуты: 74' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
13.05.2021
13 мая 2021
чт
21:45
Кротоне
2 : 1
Верона
13.05.2021
13 мая 2021
чт
21:45
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 36 тур
Кротоне
2
Верона
1
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 36 тур
09.05.2021
09 мая 2021
вс
16:00
Верона
1 : 1
Торино
34'
34'
34'
09.05.2021
09 мая 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 35 тур
Верона
1
Торино
1
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 35 тур
01.05.2021
01 мая 2021
сб
16:00
Верона
1 : 1
Специя
38'
38'
38'
01.05.2021
01 мая 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Верона
1
Специя
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
16:00
Интер
1 : 0
Верона
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Интер
1
Верона
0
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
20.04.2021
20 апр. 2021
вт
21:45
Верона
1 : 2
Фиорентина
20.04.2021
20 апр. 2021
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Верона
1
Фиорентина
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
16:00
Сампдория
3 : 1
Верона
81'
81'
81'
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Сампдория
3
Верона
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
Верона
0 : 1
Лацио
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Верона
0
Лацио
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
21.03.2021
21 марта 2021
вс
14:30
Верона
0 : 2
Аталанта
28'
28'
28'
21.03.2021
21 марта 2021
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Верона
0
Аталанта
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
13.03.2021
13 марта 2021
сб
17:00
Сассуоло
3 : 2
Верона
13.03.2021
13 марта 2021
сб
17:00
минуты: 55' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Сассуоло
3
Верона
2
минуты: 55' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
07.03.2021
07 марта 2021
вс
17:00
Верона
0 : 2
Милан
07.03.2021
07 марта 2021
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Верона
0
Милан
2
был в запасе
03.03.2021
03 марта 2021
ср
22:45
Беневенто
0 : 3
Верона
03.03.2021
03 марта 2021
ср
22:45
минуты: 83' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Беневенто
0
Верона
3
минуты: 83' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
22:45
Верона
1 : 1
Ювентус
90'
90'
90'
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
22:45
минуты: 84' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Верона
1
Ювентус
1
минуты: 84' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
17:00
Удинезе
2 : 0
Верона
24'
24'
24'
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 21 тур
Удинезе
2
Верона
0
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 21 тур
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
22:45
Рома
3 : 1
Верона
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Рома
3
Верона
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:00
Верона
3 : 1
Наполи
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Верона
3
Наполи
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
17:00
Болонья
1 : 0
Верона
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Болонья
1
Верона
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
17:00
Верона
2 : 1
Кротоне
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Верона
2
Кротоне
1
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
17:00
Торино
1 : 1
Верона
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
17:00
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 16 тур
Торино
1
Верона
1
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 16 тур
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