Павел Давидович №27 Защитник Подписаться

Команда Верона

Гражданство Польша

Дата рождения 20 мая 1995 (26) лет

Рост 188

Вес 76

Редкий случай, когда «Бенфика» почти ничего не заработала на молодом игроке – купила его из «Лехии», отправила во вторую команду, погоняла по арендам и продала «Вероне» всего на миллион дороже, чем покупала.