Якуб Голубек №14 Полузащитник Подписаться

Команда Жилина

Гражданство Словакия

Дата рождения 12 янв. 1991 (30) лет

Рост 180

Вес 74

Родом из села Соблахов где проживают чуть больше двух тысяч человек. В футбол в девять лет его привели одноклассники, но большего в нем смог добиться именно он.