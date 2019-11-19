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Лука Ченсони
№19
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Сан-Марино
Дата рождения
18 июля 1996 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
Сезон:
2019
19.11.2019
19 нояб. 2019
вт
22:45
Сан-Марино
0 : 5
Россия
45'
45'
45'
19.11.2019
19 нояб. 2019
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 10 тур
Сан-Марино
0
Россия
5
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 10 тур
16.11.2019
16 нояб. 2019
сб
20:00
Сан-Марино
1 : 3
Казахстан
16.11.2019
16 нояб. 2019
сб
20:00
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 9 тур
Сан-Марино
1
Казахстан
3
был в запасе
13.10.2019
13 окт. 2019
вс
19:00
Шотландия
6 : 0
Сан-Марино
13.10.2019
13 окт. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 8 тур
Шотландия
6
Сан-Марино
0
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 8 тур
10.10.2019
10 окт. 2019
чт
21:45
Бельгия
9 : 0
Сан-Марино
10.10.2019
10 окт. 2019
чт
21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 7 тур
Бельгия
9
Сан-Марино
0
был в запасе
06.09.2019
06 сент. 2019
пт
21:45
Сан-Марино
0 : 4
Бельгия
06.09.2019
06 сент. 2019
пт
21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 5 тур
Сан-Марино
0
Бельгия
4
был в запасе
08.06.2019
08 июня 2019
сб
19:00
Россия
9 : 0
Сан-Марино
08.06.2019
08 июня 2019
сб
19:00
минуты: 50' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 3 тур
Россия
9
Сан-Марино
0
минуты: 50' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 3 тур
24.03.2019
24 марта 2019
вс
20:00
Сан-Марино
0 : 2
Шотландия
24.03.2019
24 марта 2019
вс
20:00
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 2 тур
Сан-Марино
0
Шотландия
2
был в запасе
21.03.2019
21 марта 2019
чт
20:00
Кипр
5 : 0
Сан-Марино
21.03.2019
21 марта 2019
чт
20:00
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 1 тур
Кипр
5
Сан-Марино
0
был в запасе