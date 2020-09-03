Саули Вяйсянен
№14
Защитник
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Команда
Кьево
Гражданство
Финляндия
Дата рождения
5 июня 1994 (26) лет
Рост
188
Мама – «Мисс Финляндии-1984», полуфиналистка конкурса «Мисс мира».
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
03.09.2020 03 сент. 2020 чт 21:45
Финляндия
0 : 1
Уэльс
03.09.2020 03 сент. 2020 чт 21:45
был в запасе
Лига наций. Лига В, 1 тур
Финляндия
0
Уэльс
1
был в запасе