Горан Галешич
№24
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
11 марта 1989 (32) года
Рост
175
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.11.2016 05 нояб. 2016 сб 13:00
Тамбов
0 : 1
Химки
05.11.2016 05 нояб. 2016 сб 13:00
минуты: 1' - 65'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Тамбов
0
Химки
1
минуты: 1' - 65' / Россия. ФНЛ, 20 тур
22.10.2016 22 окт. 2016 сб 9:00
Луч
2 : 0
Химки
22.10.2016 22 окт. 2016 сб 9:00
минуты: 1' - 88'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Луч
2
Химки
0
минуты: 1' - 88' / Россия. ФНЛ, 18 тур
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 15:00
Химки
2 : 0
Спартак-Нальчик
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 15:00
минуты: 1' - 72'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Химки
2
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 72' / Россия. ФНЛ, 17 тур
12.10.2016 12 окт. 2016 ср 18:30
Химки
0 : 0
Динамо
48'
48'
48'
12.10.2016 12 окт. 2016 ср 18:30
минуты: 1' - 61'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Химки
0
Динамо
0
минуты: 1' - 61' / Россия. ФНЛ, 13 тур
08.10.2016 08 окт. 2016 сб 17:00
Волгарь
1 : 1
Химки
40'
40'
40'
08.10.2016 08 окт. 2016 сб 17:00
минуты: 1' - 73'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Волгарь
1
Химки
1
минуты: 1' - 73' / Россия. ФНЛ, 16 тур