Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Игорь Акинфеев
Лионель Месси
Луис Суарес
Ибраима Конате
Роберт Левандовски
Эдинсон Кавани
Квинси Промес
Неймар Да Силва
Карим Бензема
Златан Ибрагимович
Испания
Россия
Франция
Нидерланды
Дания
Португалия
Польша
Словакия
Германия
Италия
Хорватия
Интер
Ювентус
Вильярреал
Манчестер Сити
Спартак
Крылья Советов
Челси
Зенит
Ахмат
Лилль
Локомотив
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Зинедин Зидан
Лига чемпионов
Интер
РПЛ
Евро-2020
Лига Европы
Испания
Россия
Криштиану Роналду
Ювентус
Игорь Акинфеев
Вильярреал
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Горан Галешич
№24
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
11 марта 1989 (32) года
Рост
175
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2016/2017
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
13:00
Тамбов
0 : 1
Химки
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
13:00
минуты: 1' - 65'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Тамбов
0
Химки
1
минуты: 1' - 65' / Россия. ФНЛ, 20 тур
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
9:00
Луч
2 : 0
Химки
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
9:00
минуты: 1' - 88'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Луч
2
Химки
0
минуты: 1' - 88' / Россия. ФНЛ, 18 тур
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
15:00
Химки
2 : 0
Спартак-Нальчик
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
15:00
минуты: 1' - 72'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Химки
2
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 72' / Россия. ФНЛ, 17 тур
12.10.2016
12 окт. 2016
ср
18:30
Химки
0 : 0
Динамо
48'
48'
48'
12.10.2016
12 окт. 2016
ср
18:30
минуты: 1' - 61'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Химки
0
Динамо
0
минуты: 1' - 61' / Россия. ФНЛ, 13 тур
08.10.2016
08 окт. 2016
сб
17:00
Волгарь
1 : 1
Химки
40'
40'
40'
08.10.2016
08 окт. 2016
сб
17:00
минуты: 1' - 73'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Волгарь
1
Химки
1
минуты: 1' - 73' / Россия. ФНЛ, 16 тур