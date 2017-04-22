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Юлиан Шмидт
№19
Нападающий
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Команда
Аугсбург
Гражданство
Германия
Дата рождения
13 сент. 1994 (26) лет
Рост
183
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
Сезон:
2016/2017
22.04.2017
22 апр. 2017
сб
16:30
Айнтрахт
3 : 1
Аугсбург
22.04.2017
22 апр. 2017
сб
16:30
минуты: 57' - 90'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Айнтрахт
3
Аугсбург
1
минуты: 57' - 90' / Германия. Бундеслига, 30 тур
25.02.2017
25 февр. 2017
сб
17:30
Дармштадт
1 : 2
Аугсбург
25.02.2017
25 февр. 2017
сб
17:30
минуты: 89' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Дармштадт
1
Аугсбург
2
минуты: 89' - 90' / Германия. Бундеслига, 22 тур
20.12.2016
20 дек. 2016
вт
22:00
Боруссия
1 : 1
Аугсбург
20.12.2016
20 дек. 2016
вт
22:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Боруссия
1
Аугсбург
1
был в запасе
17.12.2016
17 дек. 2016
сб
17:30
Аугсбург
1 : 0
Боруссия
17.12.2016
17 дек. 2016
сб
17:30
минуты: 87' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Аугсбург
1
Боруссия
0
минуты: 87' - 90' / Германия. Бундеслига, 15 тур
10.12.2016
10 дек. 2016
сб
17:30
Гамбург
1 : 0
Аугсбург
10.12.2016
10 дек. 2016
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Гамбург
1
Аугсбург
0
был в запасе
04.12.2016
04 дек. 2016
вс
19:30
Аугсбург
1 : 1
Айнтрахт
04.12.2016
04 дек. 2016
вс
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Аугсбург
1
Айнтрахт
1
был в запасе
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
17:30
Кельн
0 : 0
Аугсбург
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Кельн
0
Аугсбург
0
был в запасе
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
17:30
Аугсбург
0 : 0
Герта
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Аугсбург
0
Герта
0
был в запасе
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
16:30
Аугсбург
1 : 3
Бавария
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Аугсбург
1
Бавария
3
был в запасе
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
16:30
Фрайбург
2 : 1
Аугсбург
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
16:30
минуты: 85' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Фрайбург
2
Аугсбург
1
минуты: 85' - 90' / Германия. Бундеслига, 8 тур
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
16:30
Аугсбург
1 : 1
Шальке-04
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1
Шальке-04
1
был в запасе
30.09.2016
30 сент. 2016
пт
21:30
РБ Лейпциг
2 : 1
Аугсбург
30.09.2016
30 сент. 2016
пт
21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
РБ Лейпциг
2
Аугсбург
1
был в запасе