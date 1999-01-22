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Олимпиада
Коронавирус
Кельвин Аразе
№36
Нападающий
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Команда
Рапид
Гражданство
Австрия
Дата рождения
15 янв. 1999 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
10.12.2020
10 дек. 2020
чт
20:55
Рапид
2 : 2
Мольде
10.12.2020
10 дек. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 46'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Рапид
2
Мольде
2
минуты: 1' - 46' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
03.12.2020
03 дек. 2020
чт
23:00
Арсенал
4 : 1
Рапид
03.12.2020
03 дек. 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Арсенал
4
Рапид
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
26.11.2020
26 нояб. 2020
чт
23:00
Дандолк
1 : 3
Рапид
26.11.2020
26 нояб. 2020
чт
23:00
минуты: 55' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Дандолк
1
Рапид
3
минуты: 55' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
05.11.2020
05 нояб. 2020
чт
20:55
Рапид
4 : 3
Дандолк
79'
79'
79'
05.11.2020
05 нояб. 2020
чт
20:55
79'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Рапид
4
Дандолк
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
29.10.2020
29 окт. 2020
чт
23:00
Мольде
1 : 0
Рапид
29.10.2020
29 окт. 2020
чт
23:00
минуты: 46' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Мольде
1
Рапид
0
минуты: 46' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
22.10.2020
22 окт. 2020
чт
19:55
Рапид
1 : 2
Арсенал
61'
61'
61'
22.10.2020
22 окт. 2020
чт
19:55
минуты: 1' - 79'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Рапид
1
Арсенал
2
минуты: 1' - 79' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур