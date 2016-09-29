Петар Глухакович
№2
Защитник
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Команда
Аустрия
Гражданство
Австрия
Дата рождения
25 марта 1996 (25) лет
Рост
169
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
29.09.2016 29 сент. 2016 чт 22:05
Аустрия
0 : 0
Виктория
29.09.2016 29 сент. 2016 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Аустрия
0
Виктория
0
был в запасе