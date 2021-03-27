Андраж Шпорар
№90
Нападающий
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Команда
Спортинг
Гражданство
Словения
Дата рождения
27 февр. 1994 (27) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.03.2021 27 марта 2021 сб 17:00
Россия
2 : 1
Словения
27.03.2021 27 марта 2021 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Россия
2
Словения
1
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
Словения
1 : 0
Хорватия
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
минуты: 1' - 69'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Словения
1
Хорватия
0
минуты: 1' - 69' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур