Дмитрий Лесников
№21
Нападающий
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Команда
Волгарь
Гражданство
Россия
Дата рождения
22 июня 1999 (21) год
Рост
180
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 15:00
Волгарь
3 : 2
Торпедо
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Волгарь
3
Торпедо
2
был в запасе
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 17:30
Волгарь
2 : 1
Факел
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 17:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Волгарь
2
Факел
1
был в запасе
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 17:30
Волгарь
0 : 0
Текстильщик
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 17:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Волгарь
0
Текстильщик
0
был в запасе
09.10.2020 09 окт. 2020 пт 17:00
Алания
2 : 0
Волгарь
09.10.2020 09 окт. 2020 пт 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 14 тур
Алания
2
Волгарь
0
был в запасе
12.08.2020 12 авг. 2020 ср 18:00
Волгарь
1 : 2
Велес
12.08.2020 12 авг. 2020 ср 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 3 тур
Волгарь
1
Велес
2
был в запасе