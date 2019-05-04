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Егор Глухов
№17
Полузащитник
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Команда
Тюмень
Гражданство
Россия
Дата рождения
19 мая 1998 (23) года
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
04.05.2019
04 мая 2019
сб
13:00
Тюмень
0 : 0
Химки
52'
52'
52'
04.05.2019
04 мая 2019
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Тюмень
0
Химки
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 35 тур
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
14:00
Тюмень
1 : 3
Тамбов
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
14:00
минуты: 66' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Тюмень
1
Тамбов
3
минуты: 66' - 90' / Россия. ФНЛ, 8 тур
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
15:00
Тюмень
0 : 0
Сибирь
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
15:00
минуты: 75' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Тюмень
0
Сибирь
0
минуты: 75' - 90' / Россия. ФНЛ, 7 тур
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
15:00
Тюмень
1 : 1
Мордовия
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
15:00
минуты: 58' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Тюмень
1
Мордовия
1
минуты: 58' - 90' / Россия. ФНЛ, 6 тур
08.08.2018
08 авг. 2018
ср
17:00
Тюмень
1 : 1
СКА-Хабаровск
08.08.2018
08 авг. 2018
ср
17:00
минуты: 23' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Тюмень
1
СКА-Хабаровск
1
минуты: 23' - 90' / Россия. ФНЛ, 5 тур
29.07.2018
29 июля 2018
вс
18:30
Тюмень
1 : 0
Армавир
29.07.2018
29 июля 2018
вс
18:30
минуты: 72' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Тюмень
1
Армавир
0
минуты: 72' - 90' / Россия. ФНЛ, 3 тур
17.07.2018
17 июля 2018
вт
17:00
Тюмень
4 : 1
Балтика
17.07.2018
17 июля 2018
вт
17:00
минуты: 88' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Тюмень
4
Балтика
1
минуты: 88' - 90' / Россия. ФНЛ, 1 тур