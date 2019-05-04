Егор Глухов
№17
Полузащитник
Подписаться
Команда
Тюмень
Гражданство
Россия
Дата рождения
19 мая 1998 (23) года
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
04.05.2019 04 мая 2019 сб 13:00
Тюмень
0 : 0
Химки
52'
52'
52'
04.05.2019 04 мая 2019 сб 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Тюмень
0
Химки
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 35 тур
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 14:00
Тюмень
1 : 3
Тамбов
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 14:00
минуты: 66' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Тюмень
1
Тамбов
3
минуты: 66' - 90' / Россия. ФНЛ, 8 тур
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 15:00
Тюмень
0 : 0
Сибирь
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 15:00
минуты: 75' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Тюмень
0
Сибирь
0
минуты: 75' - 90' / Россия. ФНЛ, 7 тур
12.08.2018 12 авг. 2018 вс 15:00
Тюмень
1 : 1
Мордовия
12.08.2018 12 авг. 2018 вс 15:00
минуты: 58' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Тюмень
1
Мордовия
1
минуты: 58' - 90' / Россия. ФНЛ, 6 тур
08.08.2018 08 авг. 2018 ср 17:00
Тюмень
1 : 1
СКА-Хабаровск
08.08.2018 08 авг. 2018 ср 17:00
минуты: 23' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Тюмень
1
СКА-Хабаровск
1
минуты: 23' - 90' / Россия. ФНЛ, 5 тур
29.07.2018 29 июля 2018 вс 18:30
Тюмень
1 : 0
Армавир
29.07.2018 29 июля 2018 вс 18:30
минуты: 72' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Тюмень
1
Армавир
0
минуты: 72' - 90' / Россия. ФНЛ, 3 тур
17.07.2018 17 июля 2018 вт 17:00
Тюмень
4 : 1
Балтика
17.07.2018 17 июля 2018 вт 17:00
минуты: 88' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Тюмень
4
Балтика
1
минуты: 88' - 90' / Россия. ФНЛ, 1 тур