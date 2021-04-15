Доминик Ливакович №40 Вратарь Подписаться

Команда Динамо

Гражданство Хорватия

Дата рождения 9 янв. 1995 (26) лет

Рост 186

Единственный из серебряной заявки хорватов на ЧМ-18, кто не сыграл ни минуты на турнире.