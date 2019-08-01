Якуб Червински
№4
Защитник
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Команда
Легия
Гражданство
Польша
Дата рождения
6 авг. 1991 (29) лет
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 19:30
Рига
2 : 1
Пяст
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 19:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Рига
2
Пяст
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
25.07.2019 25 июля 2019 чт 21:00
Пяст
3 : 2
Рига
66'
66'
66'
25.07.2019 25 июля 2019 чт 21:00
66'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Пяст
3
Рига
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд