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Арно Норден
№18
Полузащитник
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Команда
Сент-Этьен
Гражданство
Франция
Дата рождения
17 июня 1998 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2016/2017
23.05.2021
23 мая 2021
вс
22:00
Сент-Этьен
0 : 1
Дижон
23.05.2021
23 мая 2021
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 38 тур
Сент-Этьен
0
Дижон
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 38 тур
16.05.2021
16 мая 2021
вс
22:00
Лилль
0 : 0
Сент-Этьен
16.05.2021
16 мая 2021
вс
22:00
минуты: 1' - 62'
Франция. Лига 1, 37 тур
Лилль
0
Сент-Этьен
0
минуты: 1' - 62' / Франция. Лига 1, 37 тур
09.05.2021
09 мая 2021
вс
14:00
Сент-Этьен
1 : 0
Марсель
43'
43'
43'
09.05.2021
09 мая 2021
вс
14:00
43'
минуты: 1' - 69'
Франция. Лига 1, 36 тур
Сент-Этьен
1
Марсель
0
минуты: 1' - 69' / Франция. Лига 1, 36 тур
02.05.2021
02 мая 2021
вс
18:05
Монпелье
1 : 2
Сент-Этьен
02.05.2021
02 мая 2021
вс
18:05
минуты: 1' - 72'
Франция. Лига 1, 35 тур
Монпелье
1
Сент-Этьен
2
минуты: 1' - 72' / Франция. Лига 1, 35 тур
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
14:00
Сент-Этьен
1 : 2
Брест
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
14:00
минуты: 1' - 55'
Франция. Лига 1, 34 тур
Сент-Этьен
1
Брест
2
минуты: 1' - 55' / Франция. Лига 1, 34 тур
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
14:00
ПСЖ
3 : 2
Сент-Этьен
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
14:00
минуты: 46' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
ПСЖ
3
Сент-Этьен
2
минуты: 46' - 90' / Франция. Лига 1, 33 тур
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
Сент-Этьен
4 : 1
Бордо
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 73' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Сент-Этьен
4
Бордо
1
минуты: 73' - 90' / Франция. Лига 1, 32 тур
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
18:05
Ним
0 : 2
Сент-Этьен
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
18:05
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Ним
0
Сент-Этьен
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
13.03.2021
13 марта 2021
сб
15:00
Анжер
0 : 1
Сент-Этьен
13.03.2021
13 марта 2021
сб
15:00
минуты: 82' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Анжер
0
Сент-Этьен
1
минуты: 82' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
03.03.2021
03 марта 2021
ср
21:00
Сент-Этьен
2 : 3
Ланс
03.03.2021
03 марта 2021
ср
21:00
минуты: 1' - 61'
Франция. Лига 1, 28 тур
Сент-Этьен
2
Ланс
3
минуты: 1' - 61' / Франция. Лига 1, 28 тур
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
17:00
Лорьян
2 : 1
Сент-Этьен
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 83'
Франция. Лига 1, 27 тур
Лорьян
2
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 83' / Франция. Лига 1, 27 тур
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
15:00
Сент-Этьен
1 : 1
Реймс
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
15:00
минуты: 46' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Сент-Этьен
1
Реймс
1
минуты: 46' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
17:00
Ренн
0 : 2
Сент-Этьен
71'
71'
71'
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
17:00
71'
минуты: 57' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Ренн
0
Сент-Этьен
2
минуты: 57' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
17:00
Сент-Этьен
1 : 0
Метц
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
17:00
минуты: 52' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Сент-Этьен
1
Метц
0
минуты: 52' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:00
Сент-Этьен
1 : 1
Нант
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:00
минуты: 1' - 74'
Франция. Лига 1, 23 тур
Сент-Этьен
1
Нант
1
минуты: 1' - 74' / Франция. Лига 1, 23 тур
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
15:00
Ницца
0 : 1
Сент-Этьен
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
15:00
минуты: 1' - 81'
Франция. Лига 1, 22 тур
Ницца
0
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 81' / Франция. Лига 1, 22 тур
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
23:00
Сент-Этьен
0 : 5
Лион
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
23:00
минуты: 46' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Сент-Этьен
0
Лион
5
минуты: 46' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
17:00
Страсбур
1 : 0
Сент-Этьен
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Страсбур
1
Сент-Этьен
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
Реймс
3 : 1
Сент-Этьен
43'
43'
43'
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
минуты: 1' - 69'
Франция. Лига 1, 19 тур
Реймс
3
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 69' / Франция. Лига 1, 19 тур
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
23:00
Сент-Этьен
1 : 1
ПСЖ
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
23:00
минуты: 1' - 83'
Франция. Лига 1, 18 тур
Сент-Этьен
1
ПСЖ
1
минуты: 1' - 83' / Франция. Лига 1, 18 тур
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