Арно Норден
№18
Полузащитник
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Команда
Сент-Этьен
Гражданство
Франция
Дата рождения
17 июня 1998 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 22:00
Сент-Этьен
0 : 1
Дижон
23.05.2021 23 мая 2021 вс 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 38 тур
Сент-Этьен
0
Дижон
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 38 тур
16.05.2021 16 мая 2021 вс 22:00
Лилль
0 : 0
Сент-Этьен
16.05.2021 16 мая 2021 вс 22:00
минуты: 1' - 62'
Франция. Лига 1, 37 тур
Лилль
0
Сент-Этьен
0
минуты: 1' - 62' / Франция. Лига 1, 37 тур
09.05.2021 09 мая 2021 вс 14:00
Сент-Этьен
1 : 0
Марсель
43'
43'
43'
09.05.2021 09 мая 2021 вс 14:00
43'
минуты: 1' - 69'
Франция. Лига 1, 36 тур
Сент-Этьен
1
Марсель
0
минуты: 1' - 69' / Франция. Лига 1, 36 тур
02.05.2021 02 мая 2021 вс 18:05
Монпелье
1 : 2
Сент-Этьен
02.05.2021 02 мая 2021 вс 18:05
минуты: 1' - 72'
Франция. Лига 1, 35 тур
Монпелье
1
Сент-Этьен
2
минуты: 1' - 72' / Франция. Лига 1, 35 тур
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 14:00
Сент-Этьен
1 : 2
Брест
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 55'
Франция. Лига 1, 34 тур
Сент-Этьен
1
Брест
2
минуты: 1' - 55' / Франция. Лига 1, 34 тур
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 14:00
ПСЖ
3 : 2
Сент-Этьен
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 14:00
минуты: 46' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
ПСЖ
3
Сент-Этьен
2
минуты: 46' - 90' / Франция. Лига 1, 33 тур
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
Сент-Этьен
4 : 1
Бордо
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
минуты: 73' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Сент-Этьен
4
Бордо
1
минуты: 73' - 90' / Франция. Лига 1, 32 тур
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 18:05
Ним
0 : 2
Сент-Этьен
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 18:05
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Ним
0
Сент-Этьен
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
13.03.2021 13 марта 2021 сб 15:00
Анжер
0 : 1
Сент-Этьен
13.03.2021 13 марта 2021 сб 15:00
минуты: 82' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Анжер
0
Сент-Этьен
1
минуты: 82' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
03.03.2021 03 марта 2021 ср 21:00
Сент-Этьен
2 : 3
Ланс
03.03.2021 03 марта 2021 ср 21:00
минуты: 1' - 61'
Франция. Лига 1, 28 тур
Сент-Этьен
2
Ланс
3
минуты: 1' - 61' / Франция. Лига 1, 28 тур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 17:00
Лорьян
2 : 1
Сент-Этьен
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 83'
Франция. Лига 1, 27 тур
Лорьян
2
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 83' / Франция. Лига 1, 27 тур
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 15:00
Сент-Этьен
1 : 1
Реймс
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 15:00
минуты: 46' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Сент-Этьен
1
Реймс
1
минуты: 46' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 17:00
Ренн
0 : 2
Сент-Этьен
71'
71'
71'
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 17:00
71'
минуты: 57' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Ренн
0
Сент-Этьен
2
минуты: 57' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 17:00
Сент-Этьен
1 : 0
Метц
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 52' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Сент-Этьен
1
Метц
0
минуты: 52' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 23:00
Сент-Этьен
1 : 1
Нант
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 23:00
минуты: 1' - 74'
Франция. Лига 1, 23 тур
Сент-Этьен
1
Нант
1
минуты: 1' - 74' / Франция. Лига 1, 23 тур
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 15:00
Ницца
0 : 1
Сент-Этьен
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 81'
Франция. Лига 1, 22 тур
Ницца
0
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 81' / Франция. Лига 1, 22 тур
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 23:00
Сент-Этьен
0 : 5
Лион
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 23:00
минуты: 46' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Сент-Этьен
0
Лион
5
минуты: 46' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 17:00
Страсбур
1 : 0
Сент-Этьен
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Страсбур
1
Сент-Этьен
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
Реймс
3 : 1
Сент-Этьен
43'
43'
43'
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
минуты: 1' - 69'
Франция. Лига 1, 19 тур
Реймс
3
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 69' / Франция. Лига 1, 19 тур
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 23:00
Сент-Этьен
1 : 1
ПСЖ
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 23:00
минуты: 1' - 83'
Франция. Лига 1, 18 тур
Сент-Этьен
1
ПСЖ
1
минуты: 1' - 83' / Франция. Лига 1, 18 тур