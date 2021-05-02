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Ли Муссе
№31
Нападающий
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Команда
Шеффилд Юнайтед
Гражданство
Франция
Дата рождения
8 февр. 1996 (25) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
02.05.2021
02 мая 2021
вс
21:15
Тоттенхэм
4 : 0
Шеффилд Юнайтед
02.05.2021
02 мая 2021
вс
21:15
минуты: 83' - 90'
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Тоттенхэм
4
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 83' - 90' / Англия. Премьер-лига, 34 тур
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
22:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
Брайтон & Хов
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Шеффилд Юнайтед
1
Брайтон & Хов
0
был в запасе
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
22:15
Вулверхэмптон
1 : 0
Шеффилд Юнайтед
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
22:15
минуты: 75' - 90'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Вулверхэмптон
1
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 75' - 90' / Англия. Премьер-лига, 32 тур
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
21:00
Шеффилд Юнайтед
0 : 3
Арсенал
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
21:00
минуты: 83' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Шеффилд Юнайтед
0
Арсенал
3
минуты: 83' - 90' / Англия. Премьер-лига, 31 тур
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
17:00
Лидс
2 : 1
Шеффилд Юнайтед
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Лидс
2
Шеффилд Юнайтед
1
был в запасе
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:00
Лестер Сити
5 : 0
Шеффилд Юнайтед
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:00
минуты: 63' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Лестер Сити
5
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 63' - 90' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
06.03.2021
06 марта 2021
сб
18:00
Шеффилд Юнайтед
0 : 2
Саутгемптон
06.03.2021
06 марта 2021
сб
18:00
минуты: 58' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Шеффилд Юнайтед
0
Саутгемптон
2
минуты: 58' - 90' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
03.03.2021
03 марта 2021
ср
21:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
Астон Вилла
03.03.2021
03 марта 2021
ср
21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Шеффилд Юнайтед
1
Астон Вилла
0
был в запасе
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
22:15
Шеффилд Юнайтед
0 : 2
Ливерпуль
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
22:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Шеффилд Юнайтед
0
Ливерпуль
2
был в запасе
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
18:00
Манчестер Сити
1 : 0
Шеффилд Юнайтед
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Манчестер Сити
1
Шеффилд Юнайтед
0
был в запасе
27.01.2021
27 янв. 2021
ср
23:15
Манчестер Юнайтед
1 : 2
Шеффилд Юнайтед
27.01.2021
27 янв. 2021
ср
23:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Манчестер Юнайтед
1
Шеффилд Юнайтед
2
был в запасе
12.01.2021
12 янв. 2021
вт
21:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
12.01.2021
12 янв. 2021
вт
21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Шеффилд Юнайтед
1
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
18:00
Кристал Пэлас
2 : 0
Шеффилд Юнайтед
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
18:00
минуты: 1' - 61'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Кристал Пэлас
2
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 1' - 61' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
29.12.2020
29 дек. 2020
вт
21:00
Бернли
1 : 0
Шеффилд Юнайтед
29.12.2020
29 дек. 2020
вт
21:00
минуты: 1' - 63'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Бернли
1
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 1' - 63' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
26.12.2020
26 дек. 2020
сб
23:00
Шеффилд Юнайтед
0 : 1
Эвертон
26.12.2020
26 дек. 2020
сб
23:00
минуты: 76' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Шеффилд Юнайтед
0
Эвертон
1
минуты: 76' - 90' / Англия. Премьер-лига, 15 тур
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
15:00
Брайтон & Хов
1 : 1
Шеффилд Юнайтед
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
15:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Брайтон & Хов
1
Шеффилд Юнайтед
1
был в запасе
17.12.2020
17 дек. 2020
чт
23:00
Шеффилд Юнайтед
2 : 3
Манчестер Юнайтед
17.12.2020
17 дек. 2020
чт
23:00
минуты: 63' - 90'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
2
Манчестер Юнайтед
3
минуты: 63' - 90' / Англия. Премьер-лига, 13 тур
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
15:00
Саутгемптон
3 : 0
Шеффилд Юнайтед
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
15:00
минуты: 70' - 90'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Саутгемптон
3
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 70' - 90' / Англия. Премьер-лига, 12 тур
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
23:00
Вест Бромвич
1 : 0
Шеффилд Юнайтед
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
23:00
минуты: 74' - 90'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Вест Бромвич
1
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 74' - 90' / Англия. Премьер-лига, 10 тур